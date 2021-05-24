МВД Белоруссии опровергло госпитализацию задержанного Протасевича

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии опровергло информацию о нахождении задержанного Романа Протасевича, бывшего гредактора телеграм-канала NEXTA, в минской больнице.

"В интернете распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности", - сообщила в телеграме официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Она отметила, что сейчас арестованный содержится в СИЗО №1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области.

"Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - подчеркнула Чемоданова.

По данным агентства Bloomberg, у Протасевича могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, который сослался на информацию от матери оппозиционера.

23 мая в аэропорту Минска был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Поводом для этого послужила информация о минировании лайнера. На борту этого самолета находился Протасевич - редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA (оба внесены Минском в список экстремистских). Он был задержан.