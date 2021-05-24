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Лукашенко во вторник выступит с заявлением

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник выступит с заявлением, сообщает в понедельник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

"По информации Пула Первого, завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего", - говорится в сообщении.

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В воскресенье в аэропорту Минска вынуждено сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако повернул в столицу Белоруссии. По данным Ryanair, самолет совершил посадку, так как белорусские авиадиспетчеры сообщили о потенциальной угрозе на борту. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета был задержан.

Белоруссия ранее объявила Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Минск просил Минюст Польши выдать его для привлечения к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

Хроника 23 – 24 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Александр Лукашенко

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