Суд в США вынес приговор россиянину после попытки кибератаки на Tesla

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Егор Крючков, признавший себя виновным в попытке сговора с целью взлома компьютерной сети компании Tesla, был приговорен в США в понедельник к уже отбытому сроку в 10 месяцев и будет депортирован из страны, сообщает Associated Press.

Судья Миранда Ду приняла соглашение о признании вины, достигнутое между прокурорами и Крючковым. Согласно ему, обвинение требовало для Крючкова не более 10 месяцев тюрьмы в обмен на признание им своей вины. В результате россиянин был приговорен к 10 месяцам лишения свободы, которые уже отбыл, и выплате $14,825 в качестве компенсации. Крючков останется под стражей до тех пор, пока не покинет страну.

Ранее сообщалось, что россиянину грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс. За тюремным сроком последует депортация.

Егор Крючков признал вину в марте 2020 года. Согласно материалам дела, Крючков находился в США по туристической визе, когда пытался завербовать сотрудника компании Tesla, чтобы тот установил программное обеспечение, позволяющее взломать компьютерную сеть. Он был арестован в Лос-Анджелесе 22 августа, когда направлялся в аэропорт, чтобы покинуть страну.