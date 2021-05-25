Поиск
AНачало в 20:15Чехия Чехия3 : 2ОТБелоруссия БелоруссияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия3 : 1Канада КанадаОконченподробнееAНачало в 16:15Словакия Словакия3 : 1Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Латвия Латвия3 : 0Италия ИталияОконченподробнее

Суд в США вынес приговор россиянину после попытки кибератаки на Tesla

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Егор Крючков, признавший себя виновным в попытке сговора с целью взлома компьютерной сети компании Tesla, был приговорен в США в понедельник к уже отбытому сроку в 10 месяцев и будет депортирован из страны, сообщает Associated Press.

Судья Миранда Ду приняла соглашение о признании вины, достигнутое между прокурорами и Крючковым. Согласно ему, обвинение требовало для Крючкова не более 10 месяцев тюрьмы в обмен на признание им своей вины. В результате россиянин был приговорен к 10 месяцам лишения свободы, которые уже отбыл, и выплате $14,825 в качестве компенсации. Крючков останется под стражей до тех пор, пока не покинет страну.

Ранее сообщалось, что россиянину грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс. За тюремным сроком последует депортация.

Егор Крючков признал вину в марте 2020 года. Согласно материалам дела, Крючков находился в США по туристической визе, когда пытался завербовать сотрудника компании Tesla, чтобы тот установил программное обеспечение, позволяющее взломать компьютерную сеть. Он был арестован в Лос-Анджелесе 22 августа, когда направлялся в аэропорт, чтобы покинуть страну.

США Tesla Егор Крючков Россия

Новости

Байден назвал инцидент с самолетом Ryanair "оскорблением международных норм"

Дипломатическое противостояние

Саммит ЕС поручил Боррелю подготовить доклад о действиях в отношении РФ

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Саммит ЕС призвал европейских перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Движение ХАМАС опровергло причастность к инциденту с рейсом Ryanair

Движение ХАМАС опровергло причастность к инциденту с рейсом Ryanair
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Роман Протасевич заявил, что сотрудничает со следствием

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Лукашенко во вторник выступит с заявлением

МВД Белоруссии опровергло госпитализацию задержанного Протасевича

События в Белоруссии станут главной темой саммита ЕС

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

МИД РФ счел задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии

МИД РФ счел задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии

Латвия вышлет белорусских дипломатов в ответ на высылку своего посла из Минска

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');