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Что случилось этой ночью: вторник, 25 мая

Опровержение группировкой ХАМАС причастности к инциденту с рейсом Ryanair, снижение Сбербанком ставки по льготной ипотеке, приговор россиянину Егору Крючкову

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Роман Протасевич заявил, что сотрудничает со следствием. В появившемся в сети видеоролике Протасевич сообщил, что находится в СИЗО №1 города Минска и не имеет никаких проблем со здоровьем. Отношение со стороны сотрудников, по его словам, "максимально корректное". Позже США и ЕС пообещали привлечь к ответственности президента Белоруссии, осудив инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair. Президент США Джо Байден назвал эту ситуацию "оскорблением международных норм". Европейский совет призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию.

- Движение ХАМАС опровергло причастность к инциденту с рейсом самолета Ryanair, на борту которого был бывший главред интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. Ранее директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что на электронную почту аэропорта "Минск" поступило сообщение о минировании самолета "солдатами ХАМАСа", ставшее причиной вынужденной посадки самолета в минском аэропорту.

- Сбербанк снова снизил ставки по льготной ипотеке. Сбербанк с 25 мая снижает ставку по программе льготной ипотеки до 5,55%. Ранее, 15 апреля, банк уже снижал ставку по льготной программе до 5,75%.

- Саммит ЕС поручил Боррелю подготовить доклад о действиях в отношении РФ. Европейский совет на саммите ЕС выразил свою приверженность "пяти европейским принципам". Также европейские лидеры осудили "незаконные, провокационные и подрывные действия России" против Евросоюза.

- Суд в США вынес приговор россиянину после попытки кибератаки на Tesla. Россиянин Егор Крючков, признавший себя виновным в попытке сговора с целью взлома компьютерной сети компании Tesla, приговорен к уже отбытому сроку в 10 месяцев, выплате $14,825 и депортации из страны.

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