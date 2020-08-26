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США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.

Как следует из сообщения ведомства, Крючков "предстал перед федеральным судом в понедельник за участие в заговоре с целью вербовки сотрудника компании для внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании, извлечения из ее сети данных для вымогательства выкупа".

Россиянину 27 лет, он был арестован в Лос-Анджелесе 22 августа. Он въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. Крючков пообещал выплатить работнику американской компании в штате Невада за внедрение вредоносной программы в компьютерную сеть $1 млн.

США Россия Егор Крючков

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