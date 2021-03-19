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Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин признал вину

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Гражданин РФ Егор Крючков признал себя виновным в сговоре с целью внедрения вредоносного ПО в компьютерную сеть американской компании, сообщается на сайте Минюста США.

"Сегодня в федеральном суде гражданин России признал себя виновным в сговоре с целью поездки в США для вовлечения сотрудника компании из Невады в схему внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что Крючков признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью умышленного нанесения ущерба защищенному компьютеру. Приговор ему должен быть вынесен 10 мая.

Согласно материалам дела, Крючков находился в США по туристической визе, когда пытался завербовать сотрудника компании Tesla, чтобы тот установил программное обеспечение, позволяющее взломать компьютерную сеть. Он был арестован 22 августа в Лос-Анджелесе, когда направлялся в аэропорт, чтобы вылететь из страны.

Россиянину грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс. За тюремным сроком последует депортация.

США Tesla Егор Крючков

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