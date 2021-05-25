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Пелоси призвала Сенат поддержать расследование захвата Капитолия

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала Сенат принять закон о создании независимой комиссии по расследованию захвата Капитолия 6 января.

"Крайне важно, чтобы Конгресс продолжал принимать меры, чтобы почтить жертву правоохранительных органов и защитить Капитолий, а также гарантировать, что нападение на него никогда больше не повторится", - заявила Пелоси в своем твиттере.

Она отметила, что после того, как Палата представителей на прошлой неделе поддержала принятие закона о создании независимой комиссии по расследованию захвата Капитолия, должен действовать сенат.

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"Нет времени, чтобы тратить его впустую", - подчеркнула спикер.

В прошлую среду Палата представителей США проголосовала за принятие закона о создании независимой комиссии по расследованию захвата Капитолия 6 января. Основная часть поддержавших законопроект - демократы. Однако среди сторонников документа было и 35 республиканцев. Тем самым они продемонстрировали несогласие с руководством Республиканской партии и экс-президентом США Дональдом Трампом, который призывал проголосовать "против". Для того, чтобы данный законопроект был принят в сенате потребуется 10 голосов республиканцев, что пока выглядит недостижимым.

Тем не менее о своем решении поддержать законопроект уже заявил сенатор-республиканец Митт Ромни. Сенатор Билл Кэссиди также ранее заявил журналистам, что склонен голосовать за законопроект. А сенатор Сьюзан Коллинз уже начала обсуждение с демократами возможных поправок к законопроекту Палаты представителей.

Лидер большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил в понедельник, что голосование по комиссии состоится "очень скоро". Ранее лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что выступает против законопроекта.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

США Нэнси Пелоси Капитолий

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