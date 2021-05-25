Пелоси призвала Сенат поддержать расследование захвата Капитолия

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала Сенат принять закон о создании независимой комиссии по расследованию захвата Капитолия 6 января.

"Крайне важно, чтобы Конгресс продолжал принимать меры, чтобы почтить жертву правоохранительных органов и защитить Капитолий, а также гарантировать, что нападение на него никогда больше не повторится", - заявила Пелоси в своем твиттере.

It is imperative that Congress continues to take action to honor the sacrifice of law enforcement & protect the Capitol and ensure that an attack can never again be perpetrated against it. There is no time to waste or room for partisanship in keeping our Capitol and Country safe. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 24, 2021

Она отметила, что после того, как Палата представителей на прошлой неделе поддержала принятие закона о создании независимой комиссии по расследованию захвата Капитолия, должен действовать сенат.

"Нет времени, чтобы тратить его впустую", - подчеркнула спикер.

В прошлую среду Палата представителей США проголосовала за принятие закона о создании независимой комиссии по расследованию захвата Капитолия 6 января. Основная часть поддержавших законопроект - демократы. Однако среди сторонников документа было и 35 республиканцев. Тем самым они продемонстрировали несогласие с руководством Республиканской партии и экс-президентом США Дональдом Трампом, который призывал проголосовать "против". Для того, чтобы данный законопроект был принят в сенате потребуется 10 голосов республиканцев, что пока выглядит недостижимым.

Тем не менее о своем решении поддержать законопроект уже заявил сенатор-республиканец Митт Ромни. Сенатор Билл Кэссиди также ранее заявил журналистам, что склонен голосовать за законопроект. А сенатор Сьюзан Коллинз уже начала обсуждение с демократами возможных поправок к законопроекту Палаты представителей.

Лидер большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил в понедельник, что голосование по комиссии состоится "очень скоро". Ранее лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что выступает против законопроекта.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.