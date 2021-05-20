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Палата представителей поддержала создание комиссии по расследованию штурма Капитолия

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Палата представителей США проголосовала в среду за принятие закона о создании независимой комиссии по расследованию захвата Капитолия в январе, сообщает CNN.

Согласно итогам голосования, в поддержку законопроекта выступили 252 законодателя, "против" проголосовали 175 конгрессменов.

Pаконопроект поддержали 35 республиканцев, тем самым продемонстрировав несогласие с руководством Республиканской партии и экс-президентом США Дональдом Трампом, который призывал проголосовать "против".

Теперь законопроект переходит на рассмотрение в Cенат.

Ранее лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что выступает против законопроекта.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В результате беспорядков пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне, вновь заявив, что не признает поражения на выборах. По его утверждениям, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Демократы в Конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Палата представителей объявила ему импичмент - второй за время его президентского срока, но Сенат снова оправдал Трампа.

США Капитолий

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