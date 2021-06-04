Ущерб Капитолию США в результате штурма 6 января оценен в $1,5 млн

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В результате беспорядков 6 января Капитолию США в Вашингтоне был нанесен ущерб на сумму не менее 1,5 миллиона долларов, заявила прокурор Мона Седки во время судебного разбирательства. Ее слова приводит The Washington Post.

Издание подчеркивает, что обвинение в ходе судебного заседания в среду впервые озвучило свою оценку суммы ущерба, нанесенного участниками штурма. Это важно, поскольку прокуроры намерены взыскать с обвиняемых часть ущерба в рамках сделки со следствием, поясняет The Washington Post.

По данным газеты, обвинения после беспорядков были предъявлены примерно 450 людям. Половине из них предъявлены обвинения в мелких правонарушениях, так что они, скорее всего, смогут избежать тюремного заключения. Еще более 200 человек обвиняются в препятствовании работе Конгресса и в намерении помешать конгрессменам подтвердить результаты голосования выборщиков. Как отмечается, за это обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.