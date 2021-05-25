Песков счел русофобией предположение о причастности России к инциденту с Ryanair

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков считает проявлением "русофобской одержимости" прозвучавшие в Лондоне заявления о том, что действия белорусских властей в отношении самолета Ryanair вряд ли были возможны без ведома Кремля.

"Это такая одержимость русофобская, это навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россию обвинят в самом факте ее существования. К сожалению, подобные с политической точки зрения неадекватные обвинения имеют место", - сказал он на брифинге.

"Мы терпеливо наблюдаем, мы не соглашаемся с этим, но понимаем, что этот тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить, здесь фобия и одержимость начинают брать свое и не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию", - добавил он.

24 мая глава МИД Великобритании Доминик Рааб сказал в парламенте, что ему трудно поверить, что операция с самолетом Ryanair проводилась без ведома Москвы, хотя у него и нет доказательств причастности России к этому инциденту. Он отмечал, что Россия оказывает финансовую поддержку правительству Александра Лукашенко.

Во вторник Песков также заявил, что сами по себе действия белорусской стороны, приведшие к посадке рейса Ryanair в Минске, не несли угрозы российским гражданам на борту. Угроза, допускает он, могла существовать в связи с сообщением о минировании самолета, и "чтобы эту угрозу минимизировать, и были, как утверждается, приняты определенные действия со стороны диспетчеров".

Он выразил надежду на скорое освобождение задержанной в Белоруссии пассажирки этого рейса, гражданки России Софьи Сапега.

Пескова также спросили, есть ли у Кремля опасения в связи с этим инцидентом, что подобное может произойти в том числе с россиянами.

"Нашим гражданам, к сожалению, бывают случаи, когда их задерживают в самых разных частях мира, мы всегда предоставляем необходимую консульскую помощь, юридическую помощь, правовую помощь этим гражданам, и наши диппредставительства в соответствующих странах, что называется, ведут каждый отдельно взятый случай с российскими гражданами, которые задерживаются за границей, - ответил он. - Ожидания - это такое слово, вряд ли уместное в этом контексте".