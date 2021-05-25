Кремль надеется на скорое освобождение задержанной в Минске россиянки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В РФ надеются, что белорусские власти в самое ближайшее время отпустят россиянку Софию Сапегу, задержанную после посадки самолета авиакомпании Ryanair вместе с создателем информпортала Nexta Романом Протасевичем.

"На этот раз, конечно же, мы исходим из безусловной необходимости соблюдения всех прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к российской гражданке. И вообще, мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями. Если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Он добавил, что у него нет информации относительно вопросов со стороны белорусской стороны по поводу соблюдения Сапегой норм законодательства.

"Я просто делаю оговорку. То есть нет вопросов в плане законности, то, конечно, мы надеемся, что она в самое ближайшее время, после выполнения всех необходимых процедур, будет отпущена", - сказал Песков.

Пресс-секретарь также заявил, что сами по себе действия белорусской стороны, приведшие к посадке рейса RyanAir в Минске, не несли угрозы российским гражданам на борту.

"Нет, мы не считаем, что жизнь российских граждан, находившихся на борту, была подвергнута опасности", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что угроза могла существовать в связи с сообщением о минировании самолета, в связи с чем, по словам белорусской стороны, и были приняты меры.

"Если мы правильно понимаем, было сообщение о существовании определенной угрозы на борту, и в соответствии с международными правилами необходимые алёрты (предупреждения - ИФ) были сделаны. То есть в целом могла бы быть угроза для жизни - и здесь не только для российских граждан, но и всех людей, которые находились на борту. Для того, чтобы эту угрозу минимизировать, и были, как утверждается, приняты определенные действия со стороны диспетчеров", - сказал Песков.

В ходе общения с журналистами Пескова также спросили, есть ли у Кремля опасения в связи с этим инцидентом, что подобное может произойти в том числе с россиянами. "Нашим гражданам, к сожалению, бывают случаи, когда их задерживают в самых разных частях мира, мы всегда предоставляем необходимую консульскую помощь, юридическую помощь, правовую помощь этим гражданам, и наши диппредставительства в соответствующих странах, что называется, ведут каждый отдельно взятый случай с российскими гражданами, которые задерживаются за границей", - сказал Песков.

Он добавил: "Ожидания - это такое слово, вряд ли уместное в этом контексте".

Инцидент с самолетом в Минске

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила 24 мая, что Сапега находится в минском изоляторе. Тихановская также заявила, что российский консул отказался оказывать помощь в деле Сапеги, в МИД РФ опровергли это утверждение.