В Кремле подчеркнули, что за решение ЕС по облету Белоруссии будут платить пассажиры

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Москва сожалеет в связи с поспешными рекомендациями Евросоюза для авиакомпаний обходить воздушное пространство Белоруссии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Здесь можно только выразить сожаление. Облетать территорию достаточно большой страны, которая находится в центре Европы, для любой авиакомпании очень накладно", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что сначала следовало "объективно разобраться с произошедшим".

"Наши европейские коллеги пошли по другому пути. Они предпочли на вчерашнем саммите, наверное, без какого-то разбирательства, быстро принять решение и выступили с настоятельными рекомендациями для своих авиакомпаний. Эти рекомендации с сегодняшнего дня реализуются", - заявил Песков.

"Здесь нужно понимать, что в конечном итоге за эти рекомендации платить будут пассажиры самолетов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе. Это же все стоит денег", - отметил он.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске. В Минтрансе Белоруссии затем объяснили, что аэропорт получил электронное письмо об угрозу взрыва от "солдат ХАМАСа". После посадки был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич, находившийся на борту. Самолет несколько часов спустя выпустили в Вильнюс. В Минске остались Протасевич и его подруга София Сапега, гражданка России.

Уже 24 мая несколько европейских авиакомпаний отказались от полетов над Белоруссией, а Ryanair заявила, что белорусские власти незаконно вынудили экипаж самолета компании изменить маршрут и сесть в Минске, и назвала эти действия воздушным пиратством.

Вечером в понедельник об отказе летать через Белоруссию объявила Lufthansa. Уже после этого Европейский совет призвал все европейские авиакомпании избегать перелетов через Белоруссию и предложил Совету ЕС закрыть воздушное пространство ЕС для белорусских авиалиний.