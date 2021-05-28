Генсек НАТО усомнился, что Минск посадил лайнер Ryanair без координации с Москвой

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает маловероятным, что Белоруссия приняла решение о приземлении лайнера Ryanair без координации с Россией.

"Мы знаем об очень тесных отношениях между Россией и Белоруссией, а поэтому сложно поверить, что режим в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу Sky News.

Ранее Североатлантический совет заявил о решительном осуждении принудительной посадки 23 мая в Минске рейса Ryanair Афины-Вильнюс, а также снятия с борта самолета и ареста белорусского журналиста Романа Протасевича и его подруги, гражданки РФ Софии Сапеги.

"Этот недопустимый акт серьезно нарушил нормы, регулирующие деятельность гражданской авиации, и поставил под угрозу жизнь пассажиров и экипажа. Мы поддерживаем призывы к срочному независимому расследованию, в том числе, со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО)", - говорится в заявлении Совета НАТО, опубликованном в среду в Брюсселе.

Североатлантический совет поддержал меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент. Совет НАТО призвал Минск "немедленно и безоговорочно" освободить Протасевича и Сапегу.

Инцидент с самолетом

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко для его сопровождения в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали.

Сообщалось, что информация о минировании содержалась в письме, направленном по электронной почте через швейцарского провайдера Protonmail. Провайдер при этом отметил, что на основании мета-данных можно сделать вывод о том, что оно было доставлено уже после того, как самолет был перенаправлен в аэропорт Минска.