"Белавиа" оптимизирует затраты и штат на фоне санкций

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Из-за санкций, которым подверглась белорусская авиакомпания "Белавиа", авиаперевозчику придется оптимизировать затраты и штат, однако массовых сокращений не предусматривается, сообщили "Интерфакс-Запад" в компании во вторник.

"В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение затрат, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала - это неприятные, хоть и закономерные шаги. В то же время мы хотим обратить внимание, что в данной ситуации решения по персоналу могут быть приняты только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы. Массовые сокращения не рассматриваются", - отметили в авиакомпании.

"К сожалению, по не зависящим от авиакомпании обстоятельствам, "Белавиа" сейчас вынуждена отменять десятки рейсов в пик сезона. Ситуацию усложняет то, что перевозчик совсем недавно начал восстанавливаться после массовых отмен рейсов из-за пандемии в 2020 году. Хотелось бы отметить, что в разгар эпидемии COVID-19 сокращений персонала не проводилось. Вместе с тем снижение затрат было достигнуто за счет снижения надбавок и сокращения графиков работ", - подчеркнул перевозчик.

Как сообщалось, "Белавиа" уже отменила полеты в Париж и Лондон (по 30 октября), а также в Украину (по 31 августа).

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича - гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.

Саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Некоторые авиакомпании стали направлять рейсы в облет Белоруссии. Европейский совет заявил, что ожидает от Международной организации гражданской авиации срочного расследования события в Минске как беспрецедентного и недопустимого.

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.