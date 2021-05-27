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Отменен рейс Air France из Парижа в Москву

Эти перелеты формально считаются "вывозными", и каждый из них требует отдельного согласования

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Отменен рейс Air France из Парижа в Москву, который должен был быть совершен в четверг 27 мая по маршруту в обход Белоруссии, следует из данных на онлайн-табло "Шереметьево".

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Прилет рейса AF1154 ожидался в 15:00 по Москве в терминал D, однако на табло этот рейс теперь значится как отмененный.

Источник, знакомый с подготовкой рейса, сообщил "Интерфаксу", что авиакомпания вновь намеревалась выполнить его минуя территорию Белоруссии.

"Формально регулярное авиасообщение между нашими странами не восстановлено из-за коронавирусных ограничений, каждый рейс считается грузопассажирским, то есть "вывозным", то есть выполняется не автоматически в соответствии с утвержденным расписанием, а требует отдельного согласования с российскими авиавластями", - сказал он.

Днем ранее Air France сообщила, что не смогла выполнить 26 мая из Парижа в Москву из-за невозможности использовать белорусское воздушное пространство. Авиакомпания тогда объяснила, что ей нужно получить новое разрешение российских авиавластей на измененный маршрут.

24 мая саммит Евросоюза призвал европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Франция с 24 мая запретила белорусской авиакомпани "Белавиа" летать в Париж. 25 мая саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза.

Самолет Ryanair, летевший 23 мая из Афин в Вильнюс, получил от белорусских диспетчеров сообщение о том, что на борту может быть заложена бомба. Пилоты сели в Минске. После этого были задержаны летевшие этим рейсом оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Бомбу на борту не нашли, и самолет выпустили в Вильнюс.

Хроника 23 – 27 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Air France Париж Москва Шереметьево Белоруссия коронавирус Ryanair Евросоюз

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