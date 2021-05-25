Ереван не будет обсуждать с Баку вопрос о границах до вывода ВС Азербайджана

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Обсуждения по вопросу демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы могут быть начаты после вывода ВС Азербайджана с территории Армении, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Для обсуждения вопросов демаркации и делимитации нужна соответствующая атмосфера. Для создания подобной атмосферы необходимо, чтобы Азербайджан вывел свои войска с суверенной территории Армении. Только в этом случае могут быть созданы условия, при которых мы сможем обсуждать вопросы границ", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, обсуждение вопроса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы может проходить в рамках логики всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта, а отдельно этот вопрос обсуждать невозможно.

Он также заявил, что Ереван стремится решить проблему с присутствием азербайджанских ВС на своей территории мирным путем, поскольку об этом просили также партнеры по ОДКБ.

"Наши партнеры попросили нас, чтобы мы решили вопрос мирным путем. Если ОДКБ скажет, что больше невозможно решить вопрос мирным путем, то, естественно, будет применен механизм применения силы и вопрос решится силой", - сказал секретарь СБ Армении.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ.

Ранее и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян подтвердил сведения о подготовке трехсторонней комиссии с участием Азербайджана и России по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Между тем, в МИД Армении заявили, что процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы должен стать частью всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта.