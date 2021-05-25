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МИД Азербайджана назвал условие подписания мирного договора с Арменией

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов считает возможным подписание мирного договора с Арменией при условии взаимного признания суверенитета и неприкосновенности границ.

Такое мнение Байрамов высказал во вторник, выступая в Вене на специальном заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

По мнению главы МИД, "деоккупация Карабаха" создает условия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Согласно сообщению пресс-службы, Байрамов в своем выступлении коснулся темы восстановления и реинтеграции Карабаха и отметил, что Азербайджан в этом направлении продолжит сотрудничество с исполнительными структурами ОБСЕ. По мнению главы МИД Азербайджана, "урегулирование карабахского конфликта создало новые перспективы для мира, безопасности и сотрудничества в регионе и ОБСЕ может внести свой вклад в этот процесс".

МИД отмечает, что на заседании Совета было подчеркнуто, что разблокирование транспортных и экономических коммуникаций в регионе представляет особую важность. Кроме этого, участники заседания подчеркнули необходимость разрешения путем переговоров напряженности на азербайджано-армянской границе.

Азербайджан Армения Джейхун Байрамов

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