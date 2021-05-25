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Баку отверг обвинения Еревана в провоцировании перестрелки на границе

Военные Азербайджана утверждают, что армянский контрактник погиб из-за несчастного случая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о перестрелке на границе двух стран, в результате которой погиб армянский военный.

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"Информация министерства обороны Армении о том, что якобы азербайджанские военные обстреляли позиции армянских военных в Гегаркуникской области, являются ложью. По информации, имеющейся в нашем распоряжении, армянский военнослужащий погиб в результате несчастного случая. Азербайджанская сторона никоим образом не причастна к этому инциденту", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство подчеркивает, что в дневные часы 25 мая семь грузовых автомобилей с военнослужащими ВС Армении попытались приблизиться к границе Азербайджана в направлении Кельбаджарского района. "В результате предупредительных мер, принятых азербайджанскими военными, передвижение армянской стороны было предотвращено", - указывает Минобороны.

Ведомство отмечает, что азербайджанские военные не открывали огонь по армянским военным. "По данному вопросу азербайджанская сторона находится в постоянном контакте с российской стороной", - подчеркивает Минобороны Азербайджана.

Ранее во вторник Минобороны Армении сообщило, что армянский военнослужащий погиб в результате перестрелки с азербайджанскими военными на территории Армении.

"В результате начавшейся после открытого азербайджанскими военными огня перестрелки на приграничном участке Верин Шоржа Гегаркуникской области (восток Армении - ИФ) погиб контрактный военнослужащий сержант Хуршудян", - говорилось в сообщении. В Минобороны Армении при этом заявили, что обстановка в настоящее время контролируемая, стрельба прекратилась.

Армения Азербайджан

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