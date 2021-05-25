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В Совбезе Армении допустили обращение за военной помощью к ОДКБ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вооруженный инцидент на территории Армении с участием военнослужащих ВС Азербайджана может стать поводом для обращения Еревана в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на основании статьи 4 договора.

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"Произошедший сегодня инцидент, в результате которого погиб армянский военнослужащий, показывает, что пути мирного, дипломатического решения проблемы по выводу азербайджанских военных с территории Армении исчерпываются. Это приближает нас к тому, чтобы мы обратились в ОДКБ на основании статьи 4 Договора о коллективной безопасности", - заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире Общественного телевидения.

В соответствии со ст. 4, если одно из государств-членов ОДКБ подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться государствами-участниками как агрессия на все государства Договора, и все остальные члены Организации незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.

Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ на основании статьи 2 Договора о коллективной безопасности, предполагающей, что случае возникновения угрозы безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного из членов ОДКБ, участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи в целях устранения возникшей угрозы.

Григорян также заявил, что ситуация после вооруженного инцидента изменилась.

"ОДКБ должен ускорить процесс и отправить миссию в зону конфликта, чтобы миссия оценила ситуацию. Надеемся, что ОДКБ отправит миссию", - отметил секретарь СБ Армении.

Он также заявил, что ведутся обсуждения для организации встречи министров обороны и секретарей Совбезов стран ОДКБ.

Во вторник в Минобороны Армении сообщили, что армянский военнослужащий погиб в результате перестрелки с азербайджанскими военными на приграничном участке Верин Шоржа Гегаркуникской области на востоке Армении. В министерстве обороны Азербайджана отвергли сообщения армянской стороны о перестрелке, отметив, что по данным Баку, армянский военнослужащий погиб в результате несчастного случая.

Армения Азербайджан ОДКБ Армен Григорян

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