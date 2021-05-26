Министры обороны РФ и Армении обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Главы военных ведомств России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян вечером 25 мая провели телефонные переговоры, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.

Накануне в Минобороны Армении сообщили, что армянский военнослужащий погиб в результате перестрелки с азербайджанскими военными на приграничном участке Верин Шоржа Гегаркуникской области на востоке Армении.

В министерстве обороны Азербайджана со своей стороны опровергли сообщения армянской стороны о перестрелке, отметив, что по данным Баку, армянский военнослужащий погиб в результате несчастного случая.