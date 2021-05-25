Армянский контрактник погиб в перестрелке с азербайджанскими военными

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Армянский военнослужащий погиб в результате перестрелки с азербайджанскими военными на территории Армении, сообщает Минобороны республики.

"В результате начавшейся после открытого азербайджанскими военными огня перестрелки на приграничном участке Верин Шоржа Гегаркуникской области (восток Армении - ИФ) погиб контрактный военнослужащий сержант Хуршудян", - говорится в сообщении.

Инцидент со стрельбой произошел на территории Армении с участием перешедших на армянскую территорию военнослужащих ВС Азербайджана.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ.