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Армению не устроила скорость реакции ОДКБ на приграничную проблему с Азербайджаном

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не удовлетворен скоростью действий ОДКБ по ситуации на границе с Азербайджаном. Он отметил, что Армения может обратиться в Совет безопасности ООН, если инструментарий ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) не поможет решению проблемы.

"Скорость действий ОДКБ нас не устраивает, но мы продолжим последовательно работать в этом направлении, работать в направлении уточнения позиций партнеров по ОДКБ. Но хочу отметить, что до сих пор ОДКБ не выразила четкой позиции, не заявила, что Азербайджан должен вывести свои войска с территории Армении. На рабочем уровне такая позиция озвучена, в публичном поле – нет", - сказал Пашинян.

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Он отметил, что вопрос обращения в СБ ООН – в повестке Армении. "Не исключаем, что пойдем по этому пути, если выяснится, что инструменты ОДКБ и договора об армяно-российской совместной группировке войск недостаточны для решения этой проблемы", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов парламента в рамках "правительственного часа".

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. На следующий день Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту инцидента.

Армения в связи с этим также обратилась в ОДКБ на основании статьи 2 Договора о коллективной безопасности, предполагающей, что случае возникновения угрозы безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного из членов ОДКБ, участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи в целях устранения возникшей угрозы.

Пашинян ранее также обратился к президенту России с просьбой о военном содействии.

В свою очередь в МИД Азербайджана назвали неадекватной реакцию Еревана на процессы по согласованию азербайджано-армянской границы и призывали власти Армении не использовать ситуацию в предвыборных внутриполитических целях.

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В пресс-службе ОДКБ заявляли, что внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе и при дальнейшем ее обострении готовы предпринять меры, предусмотренные Договором о коллективной безопасности. В октябре 2020 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщал, что организация может вмешаться в военный конфликт в Карабахе в случае угрозы суверенитету Армении или прямого военного нападения на нее.

Во вторник, 25 мая, в Минобороны Армении сообщили, что армянский военнослужащий погиб в результате перестрелки с азербайджанскими военными на приграничном участке Верин Шоржа Гегаркуникской области на востоке Армении. В министерстве обороны Азербайджана отвергли сообщения армянской стороны о перестрелке, отметив, что по данным Баку, армянский военнослужащий погиб в результате несчастного случая.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что этот вооруженный инцидент может стать поводом для обращения Еревана в ОДКБ на основании статьи 4 договора. В соответствии с этой статьей, если одно из государств-членов ОДКБ подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться государствами-участниками как агрессия на все государства Договора, и все остальные члены Организации незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную.

Армения Азербайджан Никол Пашинян ОДКБ

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