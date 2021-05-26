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Лукашенко нашел маршруты для "Белавиа" в нейтральном пространстве

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Белорусские самолеты будут летать по нейтральному пространству Средиземного моря и Балтики в условиях отказа ЕС принимать борты "Белавиа", заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, нам никто это не запретит", - заявил он, выступая в парламенте.

В миреЛукашенко заявил, что экипаж Ryanair сам несколько часов не хотел улетать из МинскаЛукашенко заявил, что экипаж Ryanair сам несколько часов не хотел улетать из МинскаЧитать подробнее

Он также заявил, что Белоруссия не будет оправдываться из-за инцидента с самолетом Ryanair.

"Но стоять на коленях и оправдываться мы не будем - потому что не за что. Мы также отдаем себе отчет, что объективная информация наших обвинителей не интересует. Им не нужна объективная информация. Они запустили маховик", - цитирует белорусского лидера газета "СБ. Беларусь сегодня".

При этом, по его словам, западные страны уже отказались от международного расследования инцидента. "На следующий день после инцидента поминутно и посекундно были представлены схемы полета. Там все ясно и понятно. Кстати, после этого они отказались от так называемого международного расследования. А что расследовать? Читайте", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что оценивает действия военных "на отлично".

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Как пояснили белорусские службы, был получен сигнал о минировании борта. Для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Он задержан.

Белоруссия Александр Лукашенко Белавиа

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