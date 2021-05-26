Лукашенко нашел маршруты для "Белавиа" в нейтральном пространстве

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Белорусские самолеты будут летать по нейтральному пространству Средиземного моря и Балтики в условиях отказа ЕС принимать борты "Белавиа", заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, нам никто это не запретит", - заявил он, выступая в парламенте.

Он также заявил, что Белоруссия не будет оправдываться из-за инцидента с самолетом Ryanair.

"Но стоять на коленях и оправдываться мы не будем - потому что не за что. Мы также отдаем себе отчет, что объективная информация наших обвинителей не интересует. Им не нужна объективная информация. Они запустили маховик", - цитирует белорусского лидера газета "СБ. Беларусь сегодня".

При этом, по его словам, западные страны уже отказались от международного расследования инцидента. "На следующий день после инцидента поминутно и посекундно были представлены схемы полета. Там все ясно и понятно. Кстати, после этого они отказались от так называемого международного расследования. А что расследовать? Читайте", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что оценивает действия военных "на отлично".

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Как пояснили белорусские службы, был получен сигнал о минировании борта. Для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Он задержан.