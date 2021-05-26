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Минск предложил Западу эмбарго и переговоры

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Если Запад ужесточит санкции против Белоруссии, Минск может эмбарго на ввоз товаров и ограничить транзит из стран Запада, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Мы способны защитить своих граждан и свои предприятия. Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию - от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита", - сказал он в парламенте. Его цитирует издание "СБ. Беларусь Сегодня".

По его словам, после президентских выборов в августе 2020 года атаке извне подверглась финансовая система Белоруссии. "Нас методично пробуют на зуб и ищут уязвимые места, не гнушаясь никакими методами. Первая спланированная операция по разрушению финансовой системы страны, начавшаяся сразу после провала уличной фазы (после выборов президента - ИФ), с треском провалилась. Цель была простая - отрезать от западных финансовых ресурсов, одновременно через широкую сеть провокаторов и агентов посеять слухи о скорой обвальной девальвации, заморозке вкладов и других ужасах и тем самым парализовать финансово-банковскую систему страны. Этот план не удался", - заявил Головченко.

"Белорусский рубль не только стабилен, но и постепенно укрепляется к другим мировым валютам, - сказал премьер. - Приток валюты в банк на протяжении всего периода этого года больше, чем отток. А золотовалютные резервы только за апрель выросли на $338 млн и на 1 мая составили $7,3 млрд".

Премьер-министр считает, что "в этой связи Запад решил форсировать санкционный удар, мишенью должны стать белорусские предприятия". "В расчет не принимается, что в конечном итоге это ударит по нашим людям, о благополучии которых они якобы пекутся", - добавил он.

По его словам, "в условиях санкционного давления правительству придется заниматься ускоренной диверсификацией экспорта и решать ряд других задач, направленных на укрепление суверенитета и независимости".

Головченко отметил, что вопреки прогнозистам из западных агентств, предрекавшим стагнацию и падение, белорусская экономика набрала неплохой темп. Говоря о результатах работы за первые четыре месяца 2021 года, он подчеркнул, что темп роста ВВП составил 102,5% к уровню прошлого года.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, в свою очередь, призвал страны Запада одуматься и сесть за стол переговоров, и выразил убежденность, что дальнейшая эскалация ни к чему хорошему не приведет. "Проблемы должны решаться за столом переговоров - это наша принципиальная позиция", - цитирует его "БелТА".

Министр пообещал, что на абсолютно все санкции и ограничительные методы Белоруссия ответит адекватным образом.

По словам Макея, конкретные действия Запада показывают: "С провалом взять с наскока Беларусь, они взялись за другие методы". "Огульное шельмование белорусского народа и государства стало обычным явлением на Западе", - констатировал он.

Глава МИД добавил: "Бессмысленно пытаться объяснить это классическими парадигмами, завязанными на прагматичность, интересы людей, сохранение мира и стабильности в регионах. Все это напрочь отметается рядом наших так называемых партнеров".

Под благовидными правозащитными предлогами совершается попытка лишить Белоруссию суверенитета, целенаправленная атака на ее независимость со стороны Запада, заявил Макей.

"Нормальные с точки зрения здравого смысла интересы самого Запада, его граждан, равно, как и наших соотечественников, молниеносно и без колебаний приносятся в жертву ради достижения заданной цели", - считает министр.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жестко реагировать на любые на любые санкции и провокации., потому что Запад не оставляет Минску иного выбора. По его словам, от белорусов требуется одно: правильное понимание ситуации и единство в обществе.

Владимир Макей Белоруссия МИД Роман Головченко Минск

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