Лукашенко счел невозможным возобновление уличных протестов в стране

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления заявил о невозможности возобновления уличных протестов в республике.

"Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами", - сказал Лукашенко, которого цитирует в среду госагентство БелТА.

По его мнению, "эмоции сегодня улеглись, люди разобрались в происходящем". "Появились патриотические организации (они и были, проснулись, можно сказать), по-настоящему зубастые СМИ и журналисты. Притом начали работать не только на государственном телевидении, но и в интернете, и работать успешно. Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве", - отметил Лукашенко.

Между тем офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, координационный совет, народное антикризисное управление, штаб экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало и другие представители белорусской оппозиции заявили о подготовке к новой активной фазе протестов.

"Мы сами, белорусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать - окно возможностей открыто. Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста", - говорится в опубликованном в среду сообщении телеграм-канала Тихановской.