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Лукашенко предложил Байдену и Путину приехать в Белоруссию

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что если лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден хотят обсудить ситуацию в республике, то они должны приехать для этого в Минск.

Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления в среду.

"Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - ИФ) ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Он добавил, что Путин и Байден во время телефонного разговора уже успели обсудить Белоруссию. "В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал". Поэтому пусть поговорят по Беларуси, хоть будет знать, где она расположена", - сказал Лукашенко.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились.

Ранее в среду, 26 мая, стало известно, что представители белорусской оппозиции объявили о подготовке новой активной фазы протестов. Лукашенко, в свою очередь, заявил, что считает невозможным возобновление уличных протестов в стране.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Джо Байден

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