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ЛНР просит у Минска согласия на следственные действия с Протасевичем

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с создателем информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем, в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе в составе украинского националистического батальона "Азов".

Как заявила журналистам во вторник представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Инна Семенова, правоохранительные органы республики установили причастность Протасевича "к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры".

В связи с этим Луганск хочет провести следственные действия с участием подозреваемого на территории ЛНР, сказала Семенова.

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27 мая Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича по факту его участия в боевых действиях в Донбассе в составе батальона "Азов".

По данным следствия, летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды "Азова" и в период с лета 2014 года по зиму 2015 года, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты этого батальона, принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса.

"Дело Протасевича"

Протасевич был задержан в Белоруссии 23 мая. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Белорусские власти посадили лайнер в аэропорту Минска под предлогом полученного сигнала о минировании, который оказался ложным. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Протасевич является редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", экс-редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA. Его подруга София Сапега - гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета - была задержана вместе с ним.

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

Протасевич ранее в одном из интервью сообщил, что был в свое время в зоне конфликта в Донбассе, но в качестве журналиста.

ЛНР Донбасс Украина Инна Семенова Роман Протасевич Азов Белоруссия

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