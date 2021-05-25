Поиск
AНачало в 16:15Великобритания ВеликобританияДания ДанияBНачало в 16:15США СШАКазахстан Казахстан

Захарова заявила, что из россиян борт Ryanair в Минске покинула только София Сапега

Также полет не продолжили граждане Белоруссии и Греции

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Кроме россиянки Софии Сапеги, другие граждане РФ не покидали борт авиакомпании Ryanair в Минске, сообщила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Выяснила. Кроме россиянки Сапеги, в Минске никто из российских граждан не выходил. Вышли граждане Белоруссии и Греции", - написала она в фейсбуке.

В миреДвижение ХАМАС опровергло причастность к инциденту с рейсом RyanairДвижение ХАМАС опровергло причастность к инциденту с рейсом RyanairЧитать подробнее

Так Захарова прокомментировала появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о том, что в Минске самолет покинули еще четверо россиян, которые затем не продолжили полет.

В воскресенье в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания заявила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры сообщили о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск по делу о массовых беспорядках в республике.

Хроника 23 – 25 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Минск София Сапега

Новости по теме

Новости

Встреча Путина и Лукашенко состоится в конце мая

Встреча Путина и Лукашенко состоится в конце мая
Пандемия коронавируса

Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы

Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Мать Протасевича заявила, что из ее сына выбили показания в Минске

Мать Протасевича заявила, что из ее сына выбили показания в Минске
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая

Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

"Белавиа" прекратит летать в Париж и Лондон до 30 октября

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Finnair и Air France перестанут летать над Белоруссией

Finnair и Air France перестанут летать над Белоруссией

Что случилось этой ночью: вторник, 25 мая

Россиянина приговорили в США к 30 месяцам тюрьмы за продажу личных данных

Россиянина приговорили в США к 30 месяцам тюрьмы за продажу личных данных
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

США и ЕС пообещали привлечь к ответственности президента Белоруссии

Пандемия коронавируса

Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать Японию из-за COVID-19

Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать Японию из-за COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');