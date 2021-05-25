Захарова заявила, что из россиян борт Ryanair в Минске покинула только София Сапега

Также полет не продолжили граждане Белоруссии и Греции

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Кроме россиянки Софии Сапеги, другие граждане РФ не покидали борт авиакомпании Ryanair в Минске, сообщила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Выяснила. Кроме россиянки Сапеги, в Минске никто из российских граждан не выходил. Вышли граждане Белоруссии и Греции", - написала она в фейсбуке.

Так Захарова прокомментировала появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о том, что в Минске самолет покинули еще четверо россиян, которые затем не продолжили полет.

В воскресенье в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания заявила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры сообщили о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск по делу о массовых беспорядках в республике.