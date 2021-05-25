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В сети появился ролик с заявлением россиянки о связи с каналом о белорусских силовиках

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Провластный белорусский телеграм-канал "Желтые сливы" обнародовал видеоролик, где задержанная в Минске гражданка России София Сапега заявляет, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках.

"23-05-2021 года летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел", - говорит Сапега на видео.

Ранее родственники Сапеги сообщили, что девушка арестована на два месяца и находится в СИЗО КГБ. Ее подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии.

Российские дипломаты уже получили разрешение на консульскую встречу с Сапегой и ожидают, когда смогут физически встретиться с ней, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Москалев во вторник.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA (признаны экстремистскими) Роман Протасевич и его подруга - студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета 23-летняя Сапега. Их обоих задержали.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Сапега задержана на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток ее должны либо выпустить, либо избрать меру пресечения. Российский консул уже встретился с родителями Сапеги.

Хроника 23 – 25 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
София Сапега

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