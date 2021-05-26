На процессе по делу МН17 объявлен перерыв до 7 июня

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Нидерландах выездным заседанием на военной авиабазе Гилзе-Рейен и осмотром обломков сбитого Boeing завершилась первая фаза процесса по делу о гибели рейса МН17 под Донецком. Рассмотрение дела по сути начнется 7 июня, сообщила судья, ответственный за работу с прессой, Марэйе Кнэйфф.

Она объяснила, что это заседание проводится только в деле, где обвиняемым является Олег Пулатов. Это дело слушается одновременно, но не объединенно с делом, где обвиняемыми проходят Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Леонид Харченко. И, так как Пулатов представлен на процессе адвокатами, они имеют право подавать запросы о проведении дополнительного расследования.

"7 июня начнется рассмотрение дел совместно по сути, и это - следующая фаза процесса", - констатировала Кнэйфф.

Она напомнила, что ранее по ходатайству защиты Пулатова реконструкцию самолета и обломки посетили эксперты с последующими отчетами для суда.

"Проводя выездное заседание на место реконструкции, суд хотел увидеть то, о чем написали в докладе эксперты. Суду было важным увидеть собственными глазами повреждения самолета, восстановленные в реконструкции, равно как и представленные обломки, так как именно суд должен будет принять решение в этом деле", - отметила судья.

Говоря о возможных сроках рассмотрения дела и оглашения вердикта, она выразила уверенность, что это не произойдет в 2021 году.

"В этом году запланированы другие действия, которые должны быть в этом процессе. В сентябре получат возможность выступить представители родственников погибших, потом начнется другая фаза процесса. Я не могу сказать, когда конкретно можно ожидать решения суда, но точно не в этом году", - отметила Кнэйфф.

Судья не стала отвечать на вопрос, будет ли суд проходить в рамках уже идущего судебного процесса или будет начат новый, если следствием будут установлены другие причастные к крушению МН17.

"На этот вопрос я не могу ответить. Сначала о том, что есть новые обвиняемые, должно заявить следствие. Сейчас сложно сказать, как это произойдет", - сказала она.

Для проведения выездного заседания непосредственно вблизи небольшого ангара, в котором расположена реконструкция сбитого МН17, был установлен большой белый тент. По причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, осмотр проводился в присутствии небольшого количества участников, а прямая трансляция осмотра демонстрировалась в тенте на большом экране.

Суд по делу МН17 начался 9 марта 2020 года.