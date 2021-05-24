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Авиакомпания Ryanair осудила инцидент со своим самолетом в Белоруссии

Авиакомпания Ryanair осудила инцидент со своим самолетом в Белоруссии
Встречающие пассажиров самолета Boeing 737–800 авиакомпании Ryanair, в аэропорту Вильнюса
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ирландская авиакомпания Ryanair в понедельник заявила, что осуждает принудительное приземление своего лайнера в Минске и оказывает содействие ЕС и НАТО в расследовании этого инцидента.

"Ryanair осуждает незаконные действия белорусских властей, которые вчера (23 мая) перенаправили рейс FR4978 в Минск. Это акт воздушного пиратства", - говорится в заявлении авиакомпании.

"Этот вопрос на данный момент рассматривается органами безопасности ЕС и НАТО. Ryanair сотрудничает с ними в полном объеме. Мы не можем более подробно комментировать эту проблему по причинам безопасности", - отмечается в документе.

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Самолет ирландской авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске после сигнала о бомбе на борту. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел Роман Протасевич - бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссия использовала истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета Ryanair в Минске принимал лично президент страны Александр Лукашенко.

Позднее в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) назвали неприемлемым шагом приземление в Минске лайнера Ryanair.

Ryanair Белоруссия Роман Протасевич ЕС НАТО

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