Лукашенко заявил, что у россиянки Сапеги есть вид на жительство в Белоруссии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у задержанной с оппозиционером Романом Протасевичем гражданки РФ Софии Сапеги есть вид на жительство в Белоруссии.

Лукашенко в среду в парламенте напомнил, что после приземления Ryanair в Минске были задержаны два человека: "один экстремист со своей сообщницей".

"И то, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту – это наше суверенное право", - подчеркнул он.

Президент заявил, что "за свои преступления каждый ответит по закону". "Об этом я предупреждал всех беглых и протестунов. Мы вас знаем в лицо. Ваша ответственность перед белорусским народом – дело времени", - отметил он.

Инцидент с рейсом Ryanair

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Белорусские власти утверждают, что сообщение о минировании самолета поступило от "солдат ХАМАСа", но палестинское движение это отрицает.

Этот случай стал резонансным, потому что на борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе София Сапега. Обоих задержали власти Белоруссии.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В 2020 году власти в Минске включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протачевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии, которые начались в августе 2020 года после президентских выборов, поскольку их победителем объявили Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

В Кремле заявили, что вся необходимая юридическая защита Софии Сапеги, задержанной в Белоруссии после вынужденной посадки самолета Ryanair, будет обеспечена.

"Безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки. Вы знаете, что наш МИД об этом говорил. Белорусская сторона сказала, что ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях. Кроме того, мы видели ее признательные показания. Но в любом случае она имеет право на защиту и, безусловно, будет оказано все необходимое содействие в обеспечении ее юридической защиты", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.