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В Южной Корее предположили, что Ким Чен Ын опасается COVID-19

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын, похоже, сократил свое участие в публичных мероприятиях из-за опасений, связанных с распространение COVID-19 по всему миру, сообщил агентству "Ренхап" представитель министерства по делам объединения двух Корей.

"В прошлом и в этом году, похоже, наблюдается тенденция к снижению общественной деятельности (Ким Чен Ына) на фоне COVID-19. Исключения составляет его участие в крупномасштабных политических мероприятиях, таких как съезд партии", - сказал чиновник журналистам на условиях анонимности.

Отмечается, что недавно лидер КНДР находился вне поля зрения общественности около 20 дней.

По словам собеседника агентства, еще слишком рано определять, что означает его недавнее отсутствие в поле зрения общественности, но министерство будет внимательно следить за соответствующими ситуациями.

Необычно долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике в мае прошлого года породило множество слухов и домыслов о его здоровье.

СМИ ряда стран периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже мертв.

Ким Чен Ын КНДР

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