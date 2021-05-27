Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 168 млн

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 в мире на утро четверга составило 168 197 107, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число людей, умерших от связанных с коронавирусом заболеваний, достигло 3 494 593 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Больше всего заразившихся и скончавшихся в США, где выявлен 33 190 161 инфицированный, а число погибших выросло до 591 947 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27 157 795, а общее число скончавшихся от последствий заражения составило 311 388.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 274 695 заболевших, из них умерли 454 429 человек.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 450,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 822 человек, в Индии - 226, в Бразилии - 2 125.