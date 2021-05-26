Поиск
AНачало в 16:15Россия Россия0 : 0Дания ДанияВторой периодонлайнBНачало в 16:15Казахстан Казахстан1 : 2Германия ГерманияВторой период

В России началась вакцинация домашних животных от коронавируса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Вакцинация домашних животных от COVID-19 началась в ряде регионов России на базе ветеринарных клиник, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины "Карнивак-Ков", разработанной учеными Россельхознадзора для профилактики заболевания среди животных, - сказала она. - Вакцинация проводится частными и государственными клиниками, приобретшими вакцину у производителя - Федерального центра охраны здоровья животных".

По ее словам, клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди заводчиков, а также часто путешествующих владельцев домашних животных, граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле.

Как сообщалось, вакцину для животных от COVID-19 разработал подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Ее производство может превысить 3 млн доз в месяц. На этой неделе Россельхознадзор сообщил, что разработчик снизил цену на препарат до 500 рублей за две дозы (предусмотрена двукратная вакцинация) с ранее заявленных 588 рублей.

Интерес к российской вакцине для животных проявили в Аргентине, Южной Корее, Японии, Евросоюзе и ряде других стран, отмечал Россельхознадзор.

Хроника коронавируса. Май.

18
Одна из школ в испанской провинции Мурсия из-за коронавируса перенесла часть уроков из классов на пляж25 мая. Сотрудники тайской авиакомпании после вакцинации препаратом Sinovac от COVID-19 в Бангкоке.24 мая. В Каракасе прошел заезд на мотоциклах, мопедах и скутерах The Distinguished Gentleman’s Ride.21 мая. Филармонический оркестр Бразилиа выступил у больницы в поддержку врачей, борющихся с пандемией COVID-19.20 мая. Власти Сингапура ввели строгие ограничения на социальную и общественную деятельность до середины июня. &#8232;18 мая. В Индонезии за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На фото: религиозный ритуал в деревне Тегаллаланг на Бали.17 мая. Музей науки в Лондоне откроется для посетителей 19 мая с новой выставкой "Medicine: The Wellcome Galleries".14 мая. Семь новых случаев COVID-19 зарегистрировали на материковой части Китая впервые с 20 апреля.13 мая. В Индонезии дезинфицируют мечети в преддверии Ураза-байрама.11 мая. В Пражском Граде зажгли свечи в память о жертвах пандемии COVD-19 в Чехии.7 мая. Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.5 мая. Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия.5 мая. Тестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-Ланка.4 мая. Активист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемией.3 мая. Школы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.2 мая. В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человек.1 мая. Швейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условиях.1 мая. Тайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого.
Одна из школ в испанской провинции Мурсия из-за коронавируса перенесла часть уроков из классов на пляж
Хроника 09 января 2020 года – 26 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Юлия Мелано Россельхознадзор Коронавирус Карнивак-Ков

Новости по теме

Новости

Экс-депутат Госдумы Волчек получил 3 года колонии за мошенничество

Экс-депутат Госдумы Волчек получил 3 года колонии за мошенничество

Всемирный банк предупредил РФ о последствиях госрегулирования цен

По итогам встречи Байдена и Путина не планируется подписание документов

Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Подмосковного криминального авторитета экстрадируют из Польши

"Роскосмос" задумался о передаче изрисованного вандалами "Бурана" в музей

Дипломатическое противостояние

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в РФ

Соцсети обязали до 1 июля локализовать базы данных пользователей в РФ

Соцсети обязали до 1 июля локализовать базы данных пользователей в РФ

Российским силовикам с октября увеличат оклады

Российским силовикам с октября увеличат оклады
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');