В России началась вакцинация домашних животных от коронавируса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Вакцинация домашних животных от COVID-19 началась в ряде регионов России на базе ветеринарных клиник, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины "Карнивак-Ков", разработанной учеными Россельхознадзора для профилактики заболевания среди животных, - сказала она. - Вакцинация проводится частными и государственными клиниками, приобретшими вакцину у производителя - Федерального центра охраны здоровья животных".

По ее словам, клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди заводчиков, а также часто путешествующих владельцев домашних животных, граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле.

Как сообщалось, вакцину для животных от COVID-19 разработал подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Ее производство может превысить 3 млн доз в месяц. На этой неделе Россельхознадзор сообщил, что разработчик снизил цену на препарат до 500 рублей за две дозы (предусмотрена двукратная вакцинация) с ранее заявленных 588 рублей.

Интерес к российской вакцине для животных проявили в Аргентине, Южной Корее, Японии, Евросоюзе и ряде других стран, отмечал Россельхознадзор.