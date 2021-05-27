Суд в пятницу рассмотрит жалобу на задержание россиянки Сапеги

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Судебное обжалование задержания в Минске гражданки России Софьи Сапеги состоится в пятницу, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Александр Филанович.

"Судебное обжалование задержания назначено на завтра, в первой половине дня. Суд состоится по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс, т.е. в суде Партизанского района Минска", - отметил адвокат. Будет ли Сапега присутствовать в суде неизвестно, этот вопрос находится в компетенции суда, добавил Филанович.

Посетить Сапегу адвокатам до сих пор не удалось. В СИЗО КГБ это происходит в порядке живой очереди.

Ранее адвокат подал жалобу на задержание Сапеги в Центральный аппарат Следственного комитета Белоруссии. "Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания. Согласно УПК Белоруссии, данная жалоба подлежит рассмотрению в течение двух суток в суде в закрытом заседании. Адвокат в жалобе настаивал на обязательной явке Софьи в судебное заседание для пояснения причин и обстоятельств задержания. Копия жалобы адвокатом передана в СИЗО КГБ для вручения Софье", - сказал Филанович.

Задержание и признание на камеру

Сапега была задержана 23 мая вместе с журналистом Романом Протасевичем, с которым они летели самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс. Их рейс совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Протасевич является редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", экс-редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA. Его подруга Сапега - гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета.

Ранее сообщалось, что Сапега задержана в связи с подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Накануне было опубликовано видео, на котором Сапега говорит, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году белорусские власти включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итоги этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.