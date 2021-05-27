РФ де-юре может поднять вопрос о передаче ей задержанной в Минске Сапеги

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили намерение Москвы всеми возможными способами защищать права задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, допускают юридическую возможность запросить ее передачу в Россию.

"Де-юре, безусловно, может, она (Москва может поднять этот вопрос, о передаче Сапеги российским правоохранительным органам - ИФ). В любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что, "учитывая особый характер наших отношений, эта защита прав может осуществляться в самых разных форматах, в самых разных режимах".

На вопрос, есть ли у российской стороны планы обратиться к руководству Белоруссии с просьбой о передаче Сапеги, представитель Кремля сказал: "Мне неизвестно об этом".

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.