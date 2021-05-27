В Берлине заложили общий храм для христиан, иудеев и мусульман

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Берлине в четверг заложили церковь House of One, которая будет служить местом религиозных встреч для представителей сразу трех религий - христианства, иудаизма и ислама, сообщает телерадиокомпания Rbb.

Современное здание из желтого песчаника высотой 42 метра будут строить на площади Петриплатц, на месте фундамента разрушенной церкви XIII века Петрикирхе. Церковь находилась на границе двух городов - Берлина и Кельна, которые впоследствии сформировали город Берлин. В здании будут, фактически, находиться отдельно церковь, синагога и мечеть, которые будут объединены одним общим залом.

Today the foundation stone was laid for House of One, a multi-faith centre located in Berlin-Mitte.

The construction of a church, a mosque and a synagogue under one roof was initiated by three religious communities: Protestant, Jewish and Muslim.

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На церемонии закладки присутствовал спикер бундестага Вольфганг Шойбле, который назвал проект "необыкновенным", поскольку тот был инициирован священнослужителями - представителями трех религий.

Berlin lays first stone for multi-faith 'House of One' https://t.co/OzWlZa5DAf pic.twitter.com/Mqf8PmeV1U — 24 News HD (@24NewsHD) May 27, 2021

Стоимость строительства оценивается в 47,3 миллиона евро. До сих пор было собрано 40 миллионов - деньги поступили их федерального и земельного бюджетов, а также в виде частных пожертвований из более чем 60 стран. Предполагается, что строительство будет завершено в 2024-2025 гг.