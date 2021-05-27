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РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 млн доз "Спутника V"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает РФПИ.

"РФПИ и Детский фонд ООН (United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF) объявляют о подписании соглашения для поставок 220 миллионов доз двухкомпонентной российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для вакцинации 110 млн человек", - говорится в сообщении РФПИ в четверг.

Соглашение с UNICEF по вакцине "Спутник V" позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру, отмечают в российской организации. Поставки для UNICEF станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации (Emergency Use Listing, EUL). РФПИ объявил о подаче заявки в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию "Спутника V" в октябре 2020 года.

"Решение ВОЗ ожидается в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.

РФПИ также проведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для обсуждения возможности включения "Спутника V" в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. Механизм COVAX (возглавляется GAVI, Коалицией за инновации для подготовки к эпидемиям (CEPI) и ВОЗ) совместно с UNICEF "нацелен на преодоление острой фазы пандемии до конца 2021 года благодаря предоставлению быстрого и равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам всем странам и территориям независимо от уровня доходов", отмечают в РФПИ.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в заявлении сообщил, что "Спутник V" уже применяется более чем 40 странами (при этом зарегистрирована вакцина в 66 странах).

Хроника коронавируса. Май.

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Одна из школ в испанской провинции Мурсия из-за коронавируса перенесла часть уроков из классов на пляж
Хроника 09 января 2020 года – 27 мая 2021 годаПандемия коронавируса
UNICEF РФПИ Спутник V Коронавирус ООН Кирилл Дмитриев

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