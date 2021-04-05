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РФПИ и Panacea Biotec договорились о производстве в Индии 100 млн доз "Спутника V" в год

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская компания Panacea Biotec договорились производить 100 млн доз вакцины "Спутник V" ежегодно, сообщает пресс-служба РФПИ.

"РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнерстве для производства 100 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V" ежегодно", - говорится в сообщении РФПИ в понедельник.

В нем отмечается, что "производство "Спутник V" на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ".

На сегодняшний день вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

Ранее уже сообщалось о производстве 752 млн доз вакцины на площадках четырех индийских производителей, договоренности о производстве 160 млн доз с двумя китайскими компаниями, ежемесячном производстве в Белоруссии до 500 тыс. вакцин. Сообщалось также о договоренности производить данную вакцину в Сербии, Италии, Испании, Франции и Германии.

РФПИ Panacea Biotec Спутник V

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