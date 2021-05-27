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В Госдуме сочли денонсацию ДОН верным шагом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Денонсация Договора по открытому небу (ДОН), курс на которую взяла Россия, была верным шагом - об этом свидетельствует последнее заявление США о неготовности возвращаться в договор, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления США об отсутствии намерения вернуться в ДОН подтверждает правильность курса России по его денонсации", - сказал Слуцкий журналистам вечером в четверг.

В РоссииГосдума денонсировала Договор по открытому небуГосдума денонсировала Договор по открытому небуЧитать подробнее

Он подчеркнул, что Россия не может продолжать "игру в одни ворота" при нежелании Европы предоставить юридические гарантии того, что данные облетов территории РФ в рамках ДОН не будут переданы американской стороне.

"Мы должны защитить интересы национальной безопасности и вести свою политику на равной и паритетной основе. Вина за фактическое разрушение Договора лежит полностью на Вашингтоне. Все наши шаги продиктованы необходимостью ответных мер", - сказал Слуцкий.

19 мая Госдума денонсировала ДОН - за это решение палата проголосовала единогласно. Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит вопрос о денонсации 2 июня. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что существует "гипотетический шанс", что США могут решить вернуться в Договор.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что тема Договора по открытому небу может быть затронута на готовящейся в Женеве встрече лидеров России и США.

В МИД России вечером в четверг заявили о получении уведомления от США о неготовности возвращаться в ДОН.

США Россия ДОН Госдума Леонид Слуцкий

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