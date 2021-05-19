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Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Госдума денонсировала Договор по открытому небу
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу (ДОН).

Закон о денонсации Договора был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 11 мая.

Инициатива стала следствием выхода из ДОН США 22 ноября 2020 года "под надуманным предлогом", что поставило под угрозу безопасность России, а также существенно нарушило баланс интересов государств - участников договора, говорится в пояснительной записке.

Вслед за решением Госдумы процедура предусматривает рассмотрение закона о денонсации ДОН Советом Федерации.

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