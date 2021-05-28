Кремль счел, что ДОН потеряет жизнеспособность без участия Штатов и России

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Москве сожалеют о том, что США не намерены возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; по его словам, без участия Соединенных Штатов и России этот договор потеряет свою жизнеспособность.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескову напомнили, что США уведомили Россию об отсутствии планов возвращения в это соглашение. В связи с этим пресс-секретаря спросили, может ли быть Вашингтону предложена "какая-то иная форма сотрудничества по этой тематике".

"Договор остается, правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность. Все остальное относится к вопросам стратстабильности, к мерам укрепления доверия, составной частью коих являлся и последние дни является этот договор. Поэтому здесь можно выразить только свои сожаления", - сказал Песков.

Накануне, 27 мая, стало известно, что Вашингтон уведомил Москву о решении не возвращаться в ДОН.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил "Интерфаксу", что безопасность России после фактического развала ДОН не пострадает, Москва проживет и без этого договора.