Поиск
AНачало в 16:15Швеция ШвецияВеликобритания ВеликобританияBНачало в 16:15Казахстан КазахстанКанада Канада

Кремль счел, что ДОН потеряет жизнеспособность без участия Штатов и России

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Москве сожалеют о том, что США не намерены возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; по его словам, без участия Соединенных Штатов и России этот договор потеряет свою жизнеспособность.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескову напомнили, что США уведомили Россию об отсутствии планов возвращения в это соглашение. В связи с этим пресс-секретаря спросили, может ли быть Вашингтону предложена "какая-то иная форма сотрудничества по этой тематике".

"Договор остается, правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность. Все остальное относится к вопросам стратстабильности, к мерам укрепления доверия, составной частью коих являлся и последние дни является этот договор. Поэтому здесь можно выразить только свои сожаления", - сказал Песков.

Накануне, 27 мая, стало известно, что Вашингтон уведомил Москву о решении не возвращаться в ДОН.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил "Интерфаксу", что безопасность России после фактического развала ДОН не пострадает, Москва проживет и без этого договора.

Дмитрий Песков ДОН США

Новости по теме

Новости

РАН сочла недостаточными темпы COVID-вакцинации в России

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Суд в Минске отклонил жалобу на задержание Софии Сапеги

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Экс-полицейские получили от 5 до 12 лет за подброшенные Голунову наркотики

Экс-полицейские получили от 5 до 12 лет за подброшенные Голунову наркотики

Песков назвал экстраординарной ситуацию с перелетами в Россию

Песков назвал экстраординарной ситуацию с перелетами в Россию

ФАС не выявила картельного сговора по повышению цен на жилье

Росавиация заявила о задержках с выдачей разрешений при изменении маршрута

Росавиация заявила о задержках с выдачей разрешений при изменении маршрута

В России за сутки зарегистрировали еще 9 252 случая COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 9 252 случая COVID-19

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Новак отметил экологичность газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку"

Новак отметил экологичность газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку"

МИД РФ счел, что Россия проживет без Договора по открытому небу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');