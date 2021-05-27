МИД РФ подтвердил, что США решили не возвращаться в Договор по открытому небу

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - США уведомили Россию о решении не возвращаться в Договор по открытому небу, подтвердили в МИД России.

"В МИД подтверждают эту информацию", - сообщили "Интерфаксу" на Смоленской площади.

Ранее в четверг агентство Associated Press сообщило, что администрация США уведомила Россию, что не планирует возвращаться в ДОН.

"В преддверии саммита Байдена с Путиным США сообщили России, что не будут возвращаться в Договор по открытому небу", - передало агентство.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года Дональд Трамп, находившийся на посту президента США, заявил, что принял решение о выходе из ДОН.

Как сообщалось в соответствующем заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

Россия претензии США отвергла.

15 января 2021 года МИД России сообщил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН. Госдума на заседании 19 мая единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу.