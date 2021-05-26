В Сирии началось голосование на выборах президента

Накануне президентских выборов в Сирии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Избирательные участки открылись в Сирии, где в среду состоятся президентские выборы.

Право голоса на президентских выборах имеют более 18 миллионов граждан Сирии, проживающих в стране и за ее пределами, заявил ранее министр внутренних дел САР Мохаммад Рахмон.

"Выборы проходят в районах, подконтрольных Дамаску. За семь лет, прошедших с предыдущего голосования, эта территория расширилась. Вместе с тем голосование невозможно провести в Идлибе, а также части районов на севере и северо-востоке Сирии", - сказал "Интерфаксу" член Народного Совета САР Усама Мустафа.

В преддверие старта голосования в Дамаске проводились массовые гуляния, концерты, машины на улицах столицы украшены национальной символикой, передает корреспондент "Интерфакса".

Посол РФ

Российский посол в Сирии Александр Ефимов выразил надежду на успешное проведение выборов президента САР и отметил, что процесс соответствует Конституции страны.

"Выборы президента Сирии проходят совершенно законно в соответствии с действующей Конституцией страны", - сказал Ефимов журналистам.

Он выразил надежду на то, что "они пройдут успешно".

"Сирийский народ выберет своего кандидата", - отметил Ефимов.

Наблюдатели

От российского парламента за выборами в Сирии наблюдают представители всех парламентских партий. От Госдумы в делегацию вошли Дмитрий Саблин, Казбек Тайсаев, Алексей Чепа. Со стороны Совфеда - Вадим Деньгин, Сергей Муратов, Олег Селезнев.

"Представители от всех фракций Госдумы, а также сенаторы, представляющие разные политические партии нацелены на объективную и беспристрастную оценку выборов", - сказал координатор группы дружбы Госдумы и Народного Совета САР Дмитрий Саблин.

Патриарх

На встрече с делегацией российских наблюдателей Патриарх Антиохийский Иоанн X отметил в преддверие выборов, что "сирийский народ сам должен принять решение, и не должно быть попыток влиять на этот процесс изнутри".

Он вспомнил о прошедшем недавно в РФ голосовании по поправкам в Конституцию.

"Завтра подобное же голосование пройдет и у нас", - сказал патриарх.

Конституция

По решению высшего конституционного суда Сирии, к финальному этапу президентской гонки допущены кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мерии, бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах и действующий глава государства и генеральный секретарь партии БААС Башар Асад.

Каждый глава Сирии имеет право находиться на своем посту не более двух семилетних сроков. В 2014 году Асад получил 88,7 процентов голосов избирателей.

Представители сирийской оппозиции ранее говорили об отказе от участия в президентских выборах.

Предстоящие выборы не согласились признавать свободными и в ЕС. Аналогичную позицию занимают и США, заявляя, что выборы не соответствуют требованиям резолюции 2254.

Также и сирийская оппозиция считает, что, согласно принятой в 2015 году резолюции Совбеза ООН 2054, выборы должны состояться только после принятия новой конституции.

Вместе с тем занимающийся вопросом согласования нового текста основного закона Конституционный комитет за полтора года с начала работы не смог достичь компромисса между представителями Дамаска и оппозиции.

Российские дипломатические источники ранее говорили о невозможности игнорировать действующую конституцию Сирии, отмечая, что выборы должны состояться в любом случае, а по новой конституции, можно будет проводить новые выборы.