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Что случилось этой ночью: пятница, 28 мая

Победа Башара Асада на выборах, призыв ИКАО к сотрудничеству в расследовании ситуации с Ryanair, расследование США возможного вмешательства Украины в выборы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов. На пост президента, помимо Асада, претендовали ещё два кандидата: Махмуд Марей от партии "Демократический арабский социалистический союз" и Абдалла Абдалла от "Социалистов-юнионистов". При этом, заявки в кандидаты подали в общей сложности 51 человек, однако большей части из них отказали ввиду различных причин.

- МИД РФ подтвердил, что США решили не возвращаться в Договор по открытому небу. Ранее в четверг агентство Associated Press сообщило, что администрация США уведомила РФ, что не планирует возвращаться в ДОН.

- Самолет KLM рейса Амстердам-Москва миновал территорию Белоруссии. Как следует из данных сервиса Flightradar24, самолет Boeing 737-9 вылетел из аэропорта Амстердама "Схипхол". Во время полета изначальный курс самолета пролегал через север Белоруссии, однако позже он полетел через южную Латвию. Ранее в четверг еще один европейский перевозчик LOT, выполнил рейс в Москву из Варшавы, также минуя территорию Белоруссии.

- ИКАО призвала страны к сотрудничеству в расследовании ситуации с самолетом Ryanair в интересах обеспечения безопасности и охраны гражданской авиации. Ранее министр транспорта Ирландии Имон Райан сообщил о решении Международной организации гражданской авиации (ИКАО) начать расследование в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair. Промежуточный доклад организация должна представить до 25 июня.

- NYT узнала о расследовании возможного вмешательства Украины в выборы 2020 года. По данным осведомленных источников, украинские чиновники подозреваются в распространении "необоснованных заявлений о коррупции" в отношении президента Джо Байдена по нескольким каналам, в том числе через Руди Джулиани, адвоката экс-президента США Дональда Трампа.

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