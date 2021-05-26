США и ряд стран Европы заявили, что выборы в Сирии не будут честными и свободными

В Сирии в среду пройдут президентские выборы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств США, Франции, ФРГ, Италии и Великобритании в преддверии президентских выборов в Сирии предупредили, что не считают этот процесс честным и свободным.

"Мы, главы МИД Франции, ФРГ, Италии, Великобритании и США, хотим ясно объяснить, что выборы президента Сирии 26 мая не будут ни свободными, ни честными", - отмечается в совместном заявлении, распространенном госдепом.

Министры подчеркивают, что осуждают решение провести это голосование "без учета условий, обозначенных в резолюции СБ ООН 2254".

"Мы согласны со всеми сирийцами, включая сирийскую оппозицию, организации, защищающие гражданское общество, назвавшие выборы незаконными", - говорится в заявлении.

Организованные Дамаском выборы президента Сирии состоятся 26 мая. Ожидается, что победу на них одержит действующий глава государства Башар Асад.

До борьбы за кресло главы государства допущены три кандидата: Башар Асад, Махмуд Марей от партии "Демократический арабский социалистический союз" и Абдалла Абдалла от "Социалистов-юнионистов".

Заявки в кандидаты подал в общей сложности 51 человек, но большинству из них отказали по разным причинам. Среди требований к кандидату - быть мусульманином старше 40 лет и не иметь гражданств других стран.

Представители сирийской оппозиции ранее заявляли об отказе от участия в президентских выборах.

Это уже вторые президентские выборы с начала гражданской войны в Сирии. Предыдущие состоялись в 2014 году, и тогда впервые за десятилетия до выборов были допущены кандидаты, которые не являются членами семьи Асад.

Война в Сирии продолжается уже более 10 лет. К настоящему моменту сирийское правительство контролируют большую часть территории страны.