США возмущены разгоном мирных демонстрантов в Ираке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - США возмущены разгоном демонстраций в Ираке и призывают наказать виновных.

"Соединенные Штаты возмущены тем, что мирные демонстранты, вышедшие на улицы, чтобы призвать к реформам, были встречены угрозами и жестоким насилием", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса. Он отметил, что Нарушение суверенитета Ирака и верховенства права вооруженными группировками наносит ущерб стране.

The U.S. is outraged by disregard for the rule of law in Iraq. The judiciary should be allowed to operate without intimidation and threats of violence and Iraqis exercising their rights and freedoms should be able to demonstrate without fear of attacks. https://t.co/pBdxZCJrYT — Ned Price (@StateDeptSpox) May 27, 2021

По словам представителя госдепа, США приветствуют усилия правительства по "привлечению к ответственности ополченцев, бандитов и патрульных группировок за их нападения на иракцев, осуществляющих свое право на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также за их посягательства на верховенство закона".