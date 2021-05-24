Ракета ударила близ авиабазы с американскими военными в Ираке

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ракета разорвалась неподалеку от иракской авиабазы, на которой размещены американские военнослужащие, пострадавших нет, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По словам представителя сил, задействованных в военной операции "Непоколебимая решимость" Уэйна Маротто, ракета разорвалась неподалеку от авиабазы Эйн Аль-Асад в провинции Анбар. В настоящее время производится оценка нанесенного урона, проводится расследование.

Согласно информации источника агентства в силовых структурах Ирака, ракета ударила по населенному пункту, расположенному близ базы.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.