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США выразили признательность Египту за помощь в прекращении огня в Газе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и передал ему признательность президента Байдена за посредничество в прекращении огня между Израилем и ХАМАСом и другими группами в Газе. Об этом сообщает госдеп США.

Блинкен также поблагодарил египетского лидера за помощь в эвакуации американских граждан в безопасное место, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Госсекретарь подтвердил прочное стратегическое партнерство между США и Египтом и приверженность президента Байдена этим отношениям.

Кроме того, он высоко оценил усилия Египта по Ливии и отметил взаимную поддержку правительства Ирака.

"Госсекретарь подчеркнул важность прав человека, лидеры двух стран договорились вести конструктивный диалог", - заключили в госдепе.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. До этого в течение 11 дней армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет: всего по Израилю было выпущено более 4 тысяч ракет. Погибли более 250 человек, включая 12 мирных жителей Израиля.

Палестинские власти сообщили о гибели 243 палестинцев, включая 66 детей, но не уточнили, сколько среди погибших оказалось бойцов вооруженных формирований. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил об уничтожении более 200 боевиков, в том числе 25 полевых командиров.

США Энтони Блинкен Египет Абдель Фаттах ас-Сиси Израиль сектор Газа

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